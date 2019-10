Microsoft-Patch behebt Druckerprobleme

Einige Anwender hatten nach dem Freigeben des letzten Windows-10-Sicherheits-Updates, welches eine Lücke beim Internet Explorer beheben sollte (KB4522016), mit Druckerproblemen zu kämpfen. User berichteten unter anderem, dass Druckaufträge abgebrochen wurden oder nicht ausgeführt werden konnten. Vergangene Woche hatte Microsoft das Problem bestätigt (PCtipp berichtete).

Via Twitter verkündet Microsoft, dass das Problem nun behoben sei und verweist auf den Sicherheits-Patch KB4524147.

This issue is now resolved. https://t.co/TcZrpsY8Y9

— Windows Update (@WindowsUpdate) October 3, 2019