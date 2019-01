Windows 10 verdrängt Windows 7

Rund dreieinhalb Jahre nach dem offiziellen Release verdrängt nun Windows 10 seinen Vorgänger Windows 7 als beliebtestes Betriebssystem auf Desktop-Systemen und Notebooks. Das geht aus den Zahlen der Netzanalysten von Netmarketshare hervor. Demnach haben die Tracker des Unternehmens im vergangenen Dezember für Windows 10 einen Marktanteil von 39,22 Prozent ermittelt, während 36,9 Prozent der untersuchten Nutzer in diesem Zeitraum mit Windows 7 unterwegs waren.

Windows 10: Fehlerhafte Updates & Datensammelwut

Die Übertragung dieser Daten lässt sich – zum Unmut zahlreicher Nutzer – standardmässig nicht deaktivieren. So kritisiert etwa auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in seiner Sicherheitsanalyse von Windows 10, dass sich die Datenerfassung in dem Betriebssystem nicht ohne weitreichende Eingriffe verhindern lasse.

Gleichermassen kritisch stehen viele Anwender der aktuellen Update-Politik von Microsoft gegenüber. Das Konzept für «Windows as a Service» sieht vor, das Betriebssystem laufend mit neuen Funktionen auszustatten, die dann stufenweise an die Nutzerschaft und die Unternehmenskunden ausgerollt werden. In der Praxis versorgen zwei grössere Featureupdates das OS mit Neuerungen und Patches.

Prinzipiell ist gegen diese Vorgehensweise nicht viel einzuwenden, allerdings kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu schweren Problemen im Rahmen der halbjährlichen Updates. Beispielsweise mussten die Redmonder zuletzt beide grossen Updates für 2018 mehrfach aufgrund kritischer Fehler verschieben (Oktober-Update und Spring Creators Update). Offenbar hapert es in Redmond trotz des gross angelegten Insider-Programms, bei dem Nutzer freiwillig Vorabversionen von Windows und Office auf Stabilität prüfen, an der Qualitätskontrolle von Software-Updates.