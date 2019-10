archive.org: 2500 MS-DOS-Spieleklassiker

Beim Internet Archive können 2500 weitere Spieleklassiker im Browser gespielt werden, schreibt «Heise Online». Die 2500 kostenlosen MS-DOS-Spiele stammen überwiegend aus den 1980er- und 1980er-Jahren.

In der Software Library finden sich Klassiker wie «The Secret of Monkey Island» (1990), «Mr. Blobby» (1994) oder «Microsoft Adventure». Schauen Sie sich hierzu oben rechts unsere Bildergalerie an.

In einem Blog-Eintrag schreibt Jason Scott, seit 2015 habe man hin und wieder ein paar neue Spiele in die Sammlung aufgenommen, dies sei aber bisher das gröste Update. Das Update stammt aus einem Projekt namens eXoDOS, welches sich im Laufe der Jahre vom Sammeln von DOS-Spielen zur einfachen Spielbarkeit auf modernen Systemen weiterentwickelt hat. Wenn verfügbar, finden sich eine alte ausführbare Datei und das Handbuch.