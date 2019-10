Das sind die Sieger des Datenschutz-Video-Wettbewerbs

«Out of the past: das Internet vergisst nie» war das Thema des diesjährigen Datenschutz-Video-Wettbewerbs. Die eingereichten Beiträge zeigen ein Unbehagen, eine Art Hilflosigkeit der Videoschaffenden mit der aktuellen Situation in den sozialen Medien, schreibt der Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich in einer Mitteilung.

Der erste Preis geht an das Video «Weisst du noch?» von Nicolai Raab und Tanya Mumro (Team von Sehnseits). Sie fahren weiter: «Auch wenn du schon vergessen hast, das Internet vergisst nie!»

Mit dem zweiten Platz wurde ein rasanter Beitrag mit der Kunstfigur Odette Hella'Grand ausgezeichnet. Jouko Schäublin, der Mensch hinter Odette Hella’Grand, sprach darüber, wie schwierig es sei, dieser Datensammelei zu entfliehen: «Ich habe Konten und ihre Inhalte gelöscht, aber ja, auch ich bin leider wieder auf Tinder.»

Jurymitglied Flurin Senn, Leiter Bereich Bildung und Erziehung in der Abteilung Sekundarstufe I an der Pädagogischen Hochschule Zürich, nannte das Video «einen regelrechten Informations-Tsunami». Die Jury hob hervor, dass der Beitrag viel Information und Inhalt transportiert, der aufrüttelt und wachrüttelt, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Video spreche nicht nur junge Menschen sondern auch Eltern an.

Bruno Baeriswyl, Datenschutzbeauftragter im Kanton Zürich, zeigte sich insgesamt erfreut darüber, dass Fragen zu den Risiken der neuen Medien und des Internets facettenreich diskutiert würden. Man warte gespannt auf die Einreichungen fürs kommende Jahr. Mit dem Datenschutz-Video-Wettbewerb soll der Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich die Diskussion über den Schutz der Privatsphäre direkt in den sozialen Medien fördern.