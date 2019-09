So shoppen Herr und Frau Schweizer in 60 Sekunden

Schweizer Konsumenten geben online und via Smartphone pro Minute durchschnittlich Fr. 18'264.84 in Onlineshops aus. 80 Prozent davon fliessen in schweizerische Onlineshops. Das geht aus einer Studie vom Verband Schweizer Versandhändler (VSV) und der Zürcher Digitalagentur Carpathia hervor, wie cetoday.ch berichtet.

Demnach gehören Heimelektronik, Textilien und Lebensmittel zu den Top-3-Produktsparten im Schweizer Onlinehandel. Zu den Händlern, bei denen am meisten bestellt wird, zählen Digitec Galaxus, Amazon, Zalando und AliExpress. Durchschnittlich erfolgen 152 Bestellungen pro Minute, bei denen 335 Artikel gekauft werden.

285 Pakete pro Minute

285 Pakete sind pro Minute unterwegs, davon befinden sich 34 auf dem Rückweg zum Händler (Retoure).

Mehr Päckli als Retouren kommen als Kleinwarensendungen z.B. aus Asien hierher: minütlich 63 Stück, davon 44 aus Asien.

Bei der Bezahlung ist bei Schweizer Händlern nach wie vor die Rechnung der Favorit (117 Nutzungen pro Minute). Wenn im Ausland gekauft wird, wird häufiger die Kreditkarte (inkl. PayPal) verwendet.

Carpathia und der VSV haben die Ergebnisse der Studie in einem Poster zusammengefasst: Alle Zahlen basieren auf Durchschnittswerten des Handels mit Waren mit Endverbrauchern (B2C). Nicht berücksichtigt wurden Services wie Tickets, Flüge, Downloads und andere.