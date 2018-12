Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht Apple regelmässig Erklärvideos. Momentan gibt es einige neue betreffend Apple Watch Series 4 (hier gehts zu unserem Test).

Falls Sie öfters Ihr Smartphone suchen, könnte dieses Video hilfreich sein:

Wer erinnert sich an ausgiebige Walkie-Talkie-Abenteuer? Diese Erinnerungen können Sie mit der Apple Watch reaktivieren. Sehen Sie sich an, wie sie Via App kommunizieren wie anno dazumal.