Lexar lanciert SSD mit USB 3.1

Nur Thunderbolt 3 ist schneller

Mit bis zu 950 MB/s beim Lesen und maximal 900 MB/s beim Schreiben ist Lexars SL100 Pro Portable SSD die nach eigenen Angaben derzeit schnellste Speicherlösung ihrer Art mit USB-3.1-Port (laut neuer Bezeichnung USB 3.2 Gen2).

Mit den angegebenen Geschwindigkeiten reizt Lexar die USB-3.1-Schnittstelle nahezu aus. Rein theoretisch sind mit der Schnittstelle Transferraten von maximal 1,2 GB/s möglich. An die Geschwindigkeiten externer Speicher mit Thunderbolt 3 reicht das neue Lexar-SSD hingegen nicht heran. So überträgt etwa das externe PCIe-SSD von Dell mit Transferraten von bis zu 2650 MB/s. Allerdings kostet der bereits Anfang 2018 vorgestellte PCIe-Speicher im Handel aktuell auch doppelt so viel wie das neue Lexar-SSD.



Das kompakte Gehäuse des Lexar-SSDs besteht aus gebürstetem Aluminium und misst 5,5 × 7,3 × 1,1 Zentimeter. Über die aktuelle Tätigkeit des SSDs informiert eine LED. Dank der mitgelieferten DataVault-Software lassen sich wichtige Datensätze mit 256-Bit-AES verschlüsseln.



Die externen Festplatten sind mit bis zu 1 TB Kapazität erhältlich und verfügen über einen USB-Typ-C-Anschluss. Lexar bietet seinen Speicher in drei Varianten mit 250 GB, 500 GB und 1 TB zu Preisen von 90, 140 und 250 Franken (UVP) an. Die Verfügbarkeit gibt der Hersteller ab April dieses Jahres an.