Samsung Galaxy S11: Design, Ausstattung, Preis und Release

Es sind nicht nur die wechselnden Schulstufen unserer Kinder, die ausfallenden Haare oder die Jahreszeiten: Auch an Smartphones können wir messen, wie rasant die Zeit vergeht. Gefühlt vor ein paar Wochen haben wir das Samsung Galaxy S10 mit der Bestnote ausgezeichnet.

Nun spricht alle Welt schon über den Nachfolger, respektive die Nachfolger-Serie: Samsung Galaxy S11. Nicht ganz zu Unrecht, denn erfahrungsgemäss haut Samsung jeweils vor dem Mobile World Congress in Barcelona ihre Diamanten raus.

Konkret will das Portal SamMobile erfahren haben, dass das in der Woche vor dem MWC geschieht und zwar am 18. Februar 2020. Geht man davon aus, dass Samsung ihre Vorgehensweisen der letzten Jahre beibehält, so ist das keine komplett unrealistische Prognose.

Was wird vorgestellt?

Natürlich hauen die Leaker und Blogger Gerüchte raus wie nicht gescheit, einige Angaben decken sich allerdings in verschiedenen Berichten, sodass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese stimmen. So können wir davon ausgehen, dass es keine grossen Namensänderungen geben wird: Die Reihe basiert auf dem Namen S11. Ebenfalls prophezeien Blogger wie etwa Ishan Argawal, dass es wieder 3 Versionen des S11 geben solle, das S11, das S11+ und das preiswertere S11e. Die Farben der e-Version sollen sogar schon bekannt sein: in Blau, Grau und Pink sollen diese dereinst auf dem Markt zu haben sein. Die anderen Versionen in Schwarz, Grau und Blau.

Exclusive: Guess what! New Galaxy Buds in development (SM-R175) coming in Blue, Pink, Black & White colors!

S11e: Blue, Grey, & Pink

S11: Blue, Grey, & Black (at least these 3)

S10 lite: Black, Blue & White

Note10 lite: Red, Silver (possibly Aura) & Blackhttps://t.co/Ehytkwaxlt — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) November 11, 2019

Xda-Redaktor Max Weinbach meint zusätzlich, dass in den beiden Top-Modellen ein 5G Modul verbaut sein könnte. Dies wäre natürlich wünschenswert. Eine andere Variante wäre, wiederum zusätzlich ein 5G-Modell anzubieten, was sich natürlich positiv auf die Preisgestaltung der traditionellen LTE-Modelle auswirken würde. Apropos Preisgestaltung: Da gibt es kaum Anhaltspunkte. Man darf jedoch davon ausgehen, dass sich die preisgünstigere E-Version bei zwischen 700 und 800 Franken bewegt, die Top-Modelle zwischen 900 und 1200 Franken.

Software development on all three S11 models for the US has started. — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 2, 2019

Keine Freude werden Liebhaber kleiner Smartphones haben: Blogger Ben Geskin hat auf der Basis von Leaks Renderings anfertigen lassen und prophezeit Displaygrössen von 6,4 Zoll, 6,7 Zoll und gar 6,9 Zoll für die E- die Reguläre- und die Plus-Version der S11-Serie.

Samsung Galaxy S11 lineup based on leaks



Galaxy S11e (6.4-inch) | S11 (6.7-inch) | S11+ (6.9-inch) pic.twitter.com/geQbk6Ob38 — Ben Geskin (@BenGeskin) November 10, 2019

Hardware-seitig sei auch schon einiges bekannt - und gleichzeitig auch umstritten, was die CPU angeht: So heisst es in Gerüchten einerseits, dass etwa der 865er Snapdragon aus dem Hause Qualcomm zum Einsatz kommen wird, andere sind der Ansicht, dass Exyno-Prozessoren verbaut werden, es konkret der Exynos 9830, der Nachfolger des Note-10-Prozessors Exynos 9825 sein soll.

The appearance and configuration of the Galaxy S11 has been basically determined, and the leak will begin. — Ice universe (@UniverseIce) October 27, 2019

