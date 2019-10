Angriff auf Konsumentenschutz.ch-Portal

Das Portal Konsumentenschutz.ch bittet die registrierten NutzerInnen darum, ihre Passwörter zu ändern. Die (mutmasslich echte) Mail mit dieser Info ging mit Betreff «Sicherheitsinformation Webshop Konsumentenschutz» offenbar an alle registrierten Nutzenden.

Laut dieser Information haben sich Angreifer Ende August 2019 unberechtigt Zugang auf die Web-Plattform des Konsumentenschutzes verschaffen können. Es seien auf der Webseite verschiedene Links zu betrügerischen Online-Shops gesetzt worden.In der Informationsmail berichtet der Konsumentenschutz, man habe diese Aktivitäten innerhalb von zwei Stunden entdeckt und die betrügerischen Links entfernen können. Die Sicherheitslücke, die zu diesem Vorfall führte, sei geschlossen worden.Wie Kosumentenschutz.ch weiter berichtet, gehöre zum angegriffenen Bereich auch die Shop-Datenbank. Es sehe aber so aus, als sei es den Angreifern bloss ums Platzieren der betrügerischen Links gegangen. Dennoch könne es theoretisch sein, dass die Angreifer in den Besitz von Adress- und Logindaten (Vorname, Name, Postadresse, ev. Lieferadresse, E-Mail-Adresse, Passwort und die Bestelldaten) gekommen sind.Auf die Zahlungsinformationen (das wären z.B. Kreditkartendaten) hätten die Angreifer jedoch zu keinem Zeitpunkt Zugriff gehabt.Wer ein Benutzerkonto bei Konsumentenschutz.ch hat, sollte auf jener Webseite umgehend das Passwort ändern. Besuchen Sie www.konsumentenschutz.ch , loggen Sie sich mit Ihren dortigen Zugangsdaten ein und ändern Sie Ihr Kennwort.Verwenden Sie niemals dasselbe Passwort für verschiedene Dienste. Sollten Sie das Passwort, das Sie bei konsumentenschutz.ch benutzt haben, auch anderswo verwenden, empfehlen wir dringend, auch bei den anderen betroffenen Diensten eine Passwortänderung vorzunehmen.