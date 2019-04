Microsoft will Paint doch nicht ausrangieren

Vor rund zwei Jahren hatte Microsoft vermeldet, unter Windows 10 würde Paint verschwinden. Später krebsten die Redmonder zurück, das beliebte Bildbearbeitungsprogramm solle stattdessen zu einer App gemacht werden, die jeder herunterladen kann. Laut einem Support-Eintrag sollte ausserdem gewisse Funktionen in Paint 3D integriert werden, das allerdings nicht so schlicht und einfach ist wie Paint. Wie «PC World» berichtet, ist Paint nun aber gerettet.

Der Senior Program Manager des Windows-Insider-Programms, Brandon LeBlanc, twitterte, dass Paint in das Mai-2019-Update (1903) aufgenommen wird und «vorerst» in Windows 10 bleiben wird.

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) 23. April 2019