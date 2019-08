Revolut-Hack: Es war Phishing

Die Aufregung war gross, als einem Schweizer Revolut-Kunden kürzlich innert 5 Minuten 30'000 Franken von seiner Kreditkarte via Revolut-Konto «weggebucht» wurden. Einem Kunden notabene, der in der IT-Sicherheitsbranche arbeitet. Nun stellt sich aber raus: Er wurde wohl doch Opfer eines Phishing-Angriffs, der letztes Wochenende startete. Auch andere User sind darauf hereingefallen.

Per SMS versendeten die Cyberkriminellen eine Aufforderung, man solle sein Konto verifizieren. Dazu musste man einen Link in der SMS-Anklicken und danach seine Revolut-Zugangsdaten mit Passwort eingeben. Danach gings los: Aufladen des Konto-Stands via hinterlegter Kreditkarte, 2 Klicks. Wechsel in eine andere Währung, 3 Klicks. Überweisung: Dauert auch nur Sekunden.

Die Anrufe bei Revolut: Erfolglos. Nur Schriftverkehr und Warteschlaufen warten auf die Geschädigten. Die Opfer beklagten - nebst mangelder Hilfestellung - auch ein zu langsames Handeln von Revolut. Spätestens nach der zweiten Gross-Buchung sollte man doch skeptisch werden und das Konto sperren.



Revolut suchte die Schuld anfänglich bei kompromitierten Sim-Karten und danach bei Phishing-Versuchen. Damit hatten sie zwar Rückblickend recht - am Image-Schaden werden sie wohl dennoch eine Weile zu knabbern haben.