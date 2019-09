PayPal bietet Ratenzahlungen an

PayPal erweitert sein Angebot fürs Bezahlen im Onlineshop und bietet neu die «PayPal Ratenzahlung» an. Damit können Nutzer in Raten bezahlen. Die neue Funktion wird im Onlineshop angezeigt, nachdem Sie sich in Ihr PayPal-Konto eingeloggt haben.

Wenn «PayPal Ratenzahlung» für den Einkauf zur Verfügung steht, wird einem im nächsten Schritt zusätzlich zu den gewohnten Zahlungsoptionen «PayPal Ratenzahlung» angezeigt. Es wird ein Antrag auf Ratenzahlung gestellt, der in Echtzeit entschieden wird. Wenn der Antrag bewilligt wird, kann der Kunde einen Teilzahlungsvertrag mit PayPal abschliessen und den Kauf bestätigen.

Die Bezahloption ist für Einkäufe von 199 bis 5000 Euro verfügbar. Die Laufzeit beträgt jeweils 12 Monate zu einem effektiven Jahreszins von 9,99 Prozent. Die Rückzahlung erfolgt in monatlichen Raten, die per Lastschrift dem Bankkonto des Kunden belastet werden. Wie PayPal in einer Mitteilung schreibt, wird der Kunde vor jeder anstehenden Abbuchung informiert. Der Ratenzahlungsplan lässt sich im PayPal-Konto einsehen und die Kundin oder der Kunde kann jederzeit auch grössere Beträge oder die vollständige Rückzahlung tätigen.

Derzeit funktioniert das Feature nur für Kunden mit einem deutschen PayPal-Konto. Wann die Funktion für die Schweiz freigeschaltet wird, ist derzeit noch nicht bekannt.