Skype erhält neue Chat-Funktionen

Reine Messenger-Apps sind nicht mehr. Mittlerweile haben sich fast alle grossen Messaging-Apps zu multifunktionalen Tools mit Video-, Sprach- und Textfunktionen entwickelt. Da will auch Microsoft mit Skype nicht zurückstehen und seinen Nutzern nicht nur Video- und Audioanrufe bereitstellen, sondern auch Möglichkeiten zur schriftlichen Kommunikation. Der Dienst hat jetzt neue Funktionen vorgestellt, mit denen sich das Chat-Tool von Skype auch gegen die beliebtesten Messaging-Apps behaupten kann. So können zum Beispiel Nachrichtenentwürfe gespeichert und an die Messages Fotos und Videos angehängt werden.

Medienvorschau beim neuen Skype Messenger Zoom Nachrichten lassen sich in der Skype-App darüber hinaus nicht nur als Entwurf speichern, sondern auch mit einem Lesezeichen versehen, das die Messages zum späteren Lesen in einem gesonderten Ordner ablegt. Das Versenden mehrerer Fotos oder Videos an eine Gruppe handhabt Skype nun übersichtlicher, indem diese automatisch in einem Album eingefügt werden. Eine Vorschaufunktion der angehängten Fotos stellt sicher, dass nicht die falschen Inhalte versandt werden.

Die neuen Funktionen sind sowohl in der mobilen App als auch in der Desktop-Version von Skype verfügbar, so das Unternehmen im Skype-Firmenblog. Letztere erhält dabei eine praktische Neuerung: Ein geteiltes Fenster macht die Einblendung der Kontaktliste und der Konversationen in separaten Fenstern möglich. Auch hier soll damit verhindert werden, dass Inhalte versehentlich an die falschen Empfänger gehen.