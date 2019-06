Im Test: Echo Plus (2. Gen) mit Alexa

Der Echo Plus der 2. Generation kommt in Anthrazit, mit Netzteil und Kurzanleitung. Oben hat er vier Tasten: Mikrofon-Aus-Taste, Lauter-, Leiser- und eine Aktionstaste. Am oberen Rand befindet sich der Lichtring. Der Echo Plus misst 9,9 × 9,9 × 14,8 Zentimeter (L/B/H) und wiegt 780 Gramm.

Wir fokussieren uns im Test darauf, was Alexa zum jetzigen Zeitpunkt in der Schweiz kann – und was noch immer nicht.

Smart Home: Da der Echo Plus (2. Gen) einen integrierten Zigbee-Hub hat, können damit kompatible Smart-Home-Geräte gesteuert werden. Mangels weiterer Geräte wie einem zusätzlichen smarten Lautsprecher oder smarten Zigbee-Lampen oder -Schalter konnten wir diese Funktionen nicht testen.

Was allerdings möglich war, da wir momentan einen Kobold-Roboter von Vorwerk testen, ist das Steuern des Kobold-Staubsaugroboters. Dazu später mehr.

Einrichtung

Zu Beginn gab es ein kurzes Frage-Antwort-Ping-Pong zwischen der Redaktorin und Alexa, wobei die virtuelle Assistentin natürlich die besseren Nerven bewies. Der Anlass war, dass wir Alexa, die Assistentin des zu verbindenden Echo Plus, auf Englisch fragten, wie man Alexa-Geräte ohne App in der Schweiz einrichten soll. Wir wollten wissen, ob Schweizer Kunden diese Information von Alexa erhalten oder eben nicht. Entweder bekam die Redaktorin zu hören, dass Alexa das nicht wisse, oder sie verwies auf die App – die in der Schweiz ja nicht erhältlich ist.

Mittlerweile sind Amazon-Smart-Speaker offiziell in der Schweiz erhältlich, beispielsweise bei Digitec, die uns diesen Echo Plus zur Verfügung gestellt hat. Wir wollten wissen, was man mit Alexa und einem Echo-Gerät heute in der Schweiz kann – und was nicht.

Grundsätzlich kann gesagt werden: Ja, Sie können Amazon-Geräte auch in der Schweiz nutzen. Aber ohne die App Amazon Alexa; die gibts noch immer nicht.

Dass die App nicht verfügbar ist, ist zugegebenermassen ärgerlich. Aber nicht das Ende der Geschichte. Sie können ein Echo-Gerät trotzdem mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfen, einfach über den Browser. Wie Sie ein Amazon-Gerät mit Alexa hierzulande einrichten, erklären wir in diesem Video:

Ändern Sie danach die Sprache von Englisch auf Deutsch. Loggen Sie sich hierzu unter alexa.amazon.de ein. Sie finden dies unter Einstellungen bei den Geräten (Allgemein). Denn sonst hören Sie auf die Frage: «Alexa, warum ist der Himmel blau?» die Antwort: «I couldn't find Mr. Blau».

Fragen nach dem Wetter (inklusive Ortsangabe), nach Sänger XY oder komplexere Dinge wie die Definition von «Paradox» oder «Tod» kann Alexa beantworten. Auch einen Wecker stellen, eine Einkaufsliste oder einen Termin erstellen klappt.

Musik hören

Deutsche Sender funktionierten; nach zwei Versuchen dudelten auch Songs von Radio 24, Radio 1, Radio Argovia oder Radio Zürisee. Dies dank TuneIn. Damit kann man Live-Sport, Musik, Nachrichten, Podcasts und Internetradio hören. Das sprachgesteuerte Lauter- und Leiserstellen funktionierte gut. Dasselbe bei Kommandos zu An und Aus, Stopp und Fortsetzen. Bei gewissen Fragen stiess Alexa noch an ihre Grenzen: Als wir bei einem Adele-Song nach der Sängerin fragten, wurde uns erst aus Wikipedia irgendwas über Asterix vorgelesen. Beim zweiten Versuch wurde der Sender genannt.

Spotify

Um Ihre Spotify-Playlist abzuspielen, müssen Sie den Account erst manuell verknüpfen. Es ist ein Premium-Spotify-Konto nötig. Die Verknüpfung funktioniert mangels App auch über den Browser (Startseite, dann zu Spotify verknüpfen scrollen). Wenn Sie bei Standard-Musik Spotify nicht anwählen können, loggen Sie sich in einem separaten Browserfenster bei Spotify ein. Via «Verfügbare Geräte» können Sie den Echo Plus Songs abspielen lassen. Mit unserem Android-Smartphone (Android 9.0.0/EMUI) hat das nach ein paar Versuchen geklappt.

