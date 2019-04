Test: Smartphone LG V40 ThinQ

Das LG V40 ThinQ misst 15,8 × 7,58 × 0,77 Zentimeter im 19,5:9-Format und wiegt 169 Gramm. Das uns von LG zur Verfügung gestellte Gerät kommt in der blauen Mattversion (New Moroccan Blue). Im Handel ist es in Blau (Matt) oder in New Platinum Grau (Matt) erhältlich. Uns gefällt die matte Rückseite und das verbesserte OLED-Display. Das Smartphone fühlt sich in der Hand sehr angenehm und wenig rutschig an. Das Gerät hat ein Anti-Fingerabdruck-Glas. Tatsächlich sind die Fingerabdrücke weniger ausgeprägt als zum Beispiel beim Nokia 8.1.