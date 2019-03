Test: Smartphone Xiaomi Mi 9

Es ist das Highend-Smartphone, kostet aber nur etwa die Hälfte von dem, was man für Geräte bekannter Smartphones von Apple, Samsung oder Huawei derzeit für ihre Spitzenmodelle hinblättern muss.

Gemeint ist das Xiaomi Mi9. Verkauft wird es, je nachdem, ob es sich um die 64-GB- oder 128-GB-Variante handelt, für einen Strassenpreis von ca. 500 bis 550 Franken. Das ist in Zeiten, in denen man für Topmodelle schnell mal 1000 Franken oder mehr bezahlen muss, ein sehr gewichtiges Argument. Zu kaufen gibt es das Gerät in verschiedenen Farben: Zum einen in Piano-Schwarz, Lavendel-Violett und Ozean-Blau. Wir haben für diesen Test das Piano-Schwarz-Modell vom Händler Digitec zum Test ausgehändigt bekommen. Ausgeliefert wurde, soviel vorweg, das Handy mit Android 9 («Pie»). Bereits beim Auspacken fällt zudem das faire Preis-Leistungsverhältnis des chinesischen Herstellers auf: Zum eigentlichen Smartphone mitgeliefert werden nämlich noch eine schicke Hülle, Stromadapter, Kabel und Beschrieb in Form eines kleinen Faltblattes.

Zuerst zu den Highlights des Gerätes, bevor in die Tiefe gegangen wird: Als Taktgeber ist einer der wohl derzeit schnellsten Prozessoren (Qualcomm Snapdragon 855) am Werk, dazu gesellt sich noch eine Triple-Kamera (verbaute Sensoren für ultraweite, Tele- und normale Weitwinkel-Aufnahmen inklusive eines zweifachen optischen Zooms). Zudem integriert der Hersteller in sein Spitzenmodell ein 20 Watt starke kabellose Schnell-Aufladefunktion. Und: Das Mi9 verfügt über einen In-screen-Fingerprint-Sensor – genauso, wie man es von den derzeitigen Spitzenmodellen von Apple, Samsung und Huawei her kennt.

Bildergalerie: Xiaomi Mi9 Xiaomi Mi9: im Update-Prozess

Xiaomi Mi9: übersichtliche Einstellungen

Xiaomi Mi9: Benchmark Geekbench 4

Xiaomi Mi9: Benchmark «mobiler» 3DMark

Xiaomi Mi9: Gibt gleich mal an, dass das Gerät schneller als 99 Prozent der erhältlichen Geräte ist...

Xiaomi Mi9: DUAL-SIM-Einschub

Xiaomi Mi9: farbenprächtige Oberfläche

Xiaomi Mi9: Gerät und Verpackung

Xiaomi Mi9: Rückseite

Xiaomi Mi9: untere Lautsprecher

Xiaomi Mi9: Rekordergebnis bei Antutu

Xiaomi Mi9: Bildschirmsperre & Passwort

Xiaomi Mi9: erfolgreiches Setup beim Fingerprint-Sensor

Xiaomi Mi9: schneller Aufladezyklus

Xiaomi Mi9: 1x-Zoom (optisch)

Xiaomi Mi9:2x-Zoom (optisch)

Xiaomi Mi9:3x-Zoom (digital)

Xiaomi Mi9:4x-Zoom (digital)

Xiaomi Mi9:5x-Zoom (digital)

Xiaomi Mi9: 10x-Zoom (digital)

