Das sind die besten Elektronik-Webshops

Was muss ein perfekter Shop bieten? Er muss das gewünschte Produkt vorrätig haben, konkurrenzfähige Preise vorweisen und schnell liefern. Wer hingegen seinen Onlineshop nur auf den reinen Abverkauf trimmt, hat schnell das Nachsehen. Entscheidend ist also die Gesamtkomposition. Genau daraufhin haben wir die Onlineshops der grössten Schweizer Elektronikhändler geprüft – von Brack über Digitec bis hin zu Steg Computer & Elektronik.

Ein Onlineshop muss heute also mehr sein, als ein reines Verkaufsportal. Nurtzerwertungen, Vergleichslisten, Produktetests etc. sollen dem Kunden helfen, das für ihn beste Produkt zu finden. Das Gute: Alle getesteten Anbieter bis auf Melectronics und PCP bieten die Möglichkeit an, die Produkte zu vergleichen respektive auf Merk- oder Einkaufslisten zu speichern. Noch weiterreichende Funktionen gibts bei Brack und Digitec.

Allerdings sollte beachtet werden, dass bei solchen Inhalten immer auch Eigeninteresse mitspielt: Die Portale wollen so Kunden fester an sich binden und damit das Umschauen auf anderen Webshops vermindern.

Was auch sehr nützlich ist, sind die Kundenwertungen von Produkten. Diese finden sich bei Brack, Digitec, PCP und Steg. Daneben würzen mittlerweile alle Händler ihr bestehendes Produktportfolio mit erweiterten Serviceleistungen wie einem Installations- oder Wartungsservice. PCP und Steg bieten zudem einen kostenlosen Rückrufservice an, bei Melectronics können Sie Ersatzteile nachbestellen.

Für jedes Gerät

Benutzeroberfläche

Zwar wird immer noch vornehmlich per PC oder Notebook online eingekauft. Doch auch hier ist das Smartphone respektive Tablet auf dem Vormarsch. Ein gutes, klares Layout oder eine App ist für die kleineren Displays Pflicht. Nur Digitec bekommt hier die volle Punktzahl: Der Händler bietet sowohl eine mobile Website als auch eine App für Android und iOS an. Alle anderen Händler bis auf PCP haben immerhin eine mobile Webseite und erfüllen so unsere Mindestanforderung.

Der erste Eindruck des Webshops ist das «A» und «O». Will der Anbieter den Anwender nicht sofort wieder verlieren, muss die Webseite nicht nur eine klare und einfache Struktur bieten, sondern ihn auch schnell ans Ziel führen. Hier punkten einmal mehr Brack und Digitec. Auch bei Interdiscount und Steg kann die Übersicht und Navigation noch gefallen. Minuspunkte heimst sich dagegen PCP ein, dessen Webseite zu überladen wirkt. Das schreckt ab, statt zum Kauf zu animieren.

Bei der Suchqualität trennt sich ebenfalls die Spreu vom Weizen. Top sind nur Brack und Digitec. Hier werden nicht nur kleinere Schreibfehler verziehen, sondern auch gleich der korrekte Kategoriebaum unter dem Suchfeld dargestellt. Danach folgen Interdiscount und Microspot, die den Anwenderfast fast ebenso schnell zur Zielware lotsen.

Sämtliche Händler setzen zur Produktsuche nebst dem Suchfeld auf einen Kategoriebaum auf der linken Seite. Klickt man darauf, verzweigt er sich weiter bis man schliesslich zur passenden Produktklasse (zum Beispiel Notebook) vorgedrungen ist und erste Produkte in Galerie- oder Listenansicht angeboten bekommt. Danach lassen sich die Geräte nach speziellen Ausstattungsmerkmale weiter bündeln, bis man schliesslich das Feld auf wenige Modelle eingegrenzt hat.

Ausser einer gut funktionierenden Suche sind auch möglichst kurze Reaktionszeiten für den Webseitenaufbau Pflicht. Probleme bei einer Website zeigen sich umso mehr, wenn die Zugriffe aufgrund von Ereignissen wie dem Black Friday in kurzer Zeit massiv zunehmen. PCtipp hat deshalb nicht nur das Tempo bei normalen Einkaufszeiten kontrolliert, sondern auch am Black Friday. Die gute Nachricht: Alle acht Portale haben aus Ihren letztjährigen Fehlern gelernt und konnten den grossen Ansturm an Zugriffen meistern. Besonders hingeschaut haben wir dabei auf die Portale von Digitec und Microspot, die beide am letztjährigen Black Friday unter den massiven Zugriffzahlen zusammenbrachen. Dieses Jahr liefs für beide deutlich runder.

