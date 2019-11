Apple hat über 22 Millionen App-Bewertungen gelöscht

Apple hat offenbar über 22 Millionen Bewertungen gelöscht. Betroffen sind mehr als 300 Apps von über 200 Entwicklern. Innert zwei Tagen sind sowohl positive als auch negative Reviews verschwunden, berichtet appfigures.com (Englisch).

Zu den am stärksten betroffenen Apps gehören Starbucks, Hulu, Amazon, Amex oder Nike. Laut Bericht verschwanden die Kundenfeedbacks zwischen dem 23. und dem 24. Oktober, wodurch offenbar die Bewertungen der Apps in den betroffenen Ländern durchschnittlich um 50 Prozent sanken. Hulu soll 95 Prozent der Ratings in den USA verloren haben, Dropbox ca. 85 Prozent.

Laut Apple handelt es sich dabei um einem Fehler. Der US-Konzern teilte appfigures.com mit, man werde die Bewertungen wiederherstellen.