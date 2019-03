Chrome 73 surft mobil noch schneller

Googles Chrome Browser liegt nun in der neuen Version 73 vor. Während sich bei der Desktop-Version die auffälligsten Änderungen auf eine dunkle Nutzeroberfläche (Dark Mode) und Optimierungen in den Einstellungen beschränken, wartet die mobile Android-App mit deutlich mehr Highlights auf:

Die Entwickler haben bei der mobilen Lösung unter anderem die Lite-Pages-Funktion implementiert. Diese sorgt dafür, dass bei schlechten Mobilfunkverbindungen und langen Ladezeiten automatisch eine reduzierte Basisdarstellung der angesurften Webseite ausgespielt wird. Dadurch soll mobiles Surfen selbst in schwachbrüstigen 2G-Netzen möglich sein. Beim Surfen mit Chrome weist der Zusatz «Lite» in der Adressleiste auf die reduzierte Darstellung hin.







Data Saver mit Support für HTTPS

Unterstützt wird Lite Pages zudem von der verbesserten Datenkomprimierung (Data Saver). Die Funktion leitet Verbindungen über die Google-Server, um dort Web-Inhalte wie etwa Bilder oder andere Medien zu komprimieren. In Chrome 73 unterstützt der Data Saver erstmals die Verarbeitung von HTTPS. In der Vergangenheit wurden diese verschlüsselten Verbindungen zugunsten des Datenschutzes nicht an Google weitergeleitet. Jetzt überträgt der Data Saver HTTPS-Webseiten sehr wohl, nicht aber die darauf enthaltenen Cookies, Login-Daten oder personalisierten Seiteninhalte. Mit diesem Schritt wollen die Entwickler einen Zuwachs an Performance realisieren, ohne dabei den Datenschutz zu missachten.