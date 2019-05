Google Maps zeigt bei Restaurants Menükarte an

Hungrige, die über die App ein Restaurant in der Nähe oder weltweit suchen, finden dies samt Wegbeschreibung mit Google Maps. Bisher waren auch Fotos der Lokalität und Bewertungen von Kunden zu sehen. Neu zeigt die App ausserdem die Speisekarte sowie die beliebtesten Gerichte an.

Suchen Sie in Google Maps nach einem Restaurant. Zuerst werden die beliebtesten Gerichte (most popular) angezeigt. Mit einem Tippen auf Mehr (see more) kommt man zur vollständigen Menükarte. Ob die Informationen vorhanden und aktuell sind, kommt natürlich darauf an, ob die (aktuelle) Speisekarte online verfügbar ist und ob Nutzer viele Rezensionen schreiben und Fotos hochladen. Die neue Funktion wird durch einen Machine-Learning-Algorithmus erstellt.

Das Feature ist ab sofort auf Google Maps für Android-Geräte weltweit verfügbar und wird in den kommenden Monaten auch für iPhone-Nutzer ausgerollt, wie Google in einem Blog-Eintrag schreibt (Englisch).

Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 9.0.0/EMUI) kurz überprüft, bei uns hat es noch nicht funktioniert. Dies wird aber hierzulande sicher bald auch funktionieren.