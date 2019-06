Huawei: Diese Phones erhalten noch Android Q

Es sieht derzeit nicht so toll aus für Huawei. Das ausgesprochene US-Embargo, derzeit noch bis Mitte August ausgesetzt, soll künftig jegliche Software aus US-amerikanischer Schmiede von den chinesischen Telefonen fernhalten. So auch die Google-Services. Das eigene Betriebssystem Hongmeng / Ark OS ist zwar schon in Arbeit, nun sollen aber trotzdem noch einige Phones von der neusten Android-Version profitieren. Das will der italienische Blog HDBlog.it aus einem ihm zugespielten Dokument erfahren haben.

Brisant: Die dafür notwendigen Lizenzen stehen Huawei noch bis Mitte August zur Verfügung – das sind nur zwei Wochen nach dem geplanten Publish von Android Q. Ob diese Pläne realistisch sind, sollten sie denn überhaupt der Wahrheit entsprechen, sei dahingestellt.

Folgende Geräte sollen also gemäss HDBlog.it in den Genuss von Android Q kommen:

HUAWEI P30 PRO

HUAWEI P30

HUAWEI P30 LITE

HUAWEI MATE 20

HUAWEI MATE 20 PRO

HUAWEI MATE 20X 5G

HUAWEI PSMART 2019

HUAWEI PSMART+ 2019

HUAWEI PSMART Z

HUAWEI P20 PRO

HUAWEI P20