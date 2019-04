Apple setzt sich gegen Schweizer Behörde durch

Das Bundesgericht in Lausanne hat Apples Firmenname für Schmuck und Spielzeuge unter Markenschutz gestellt. Das gehe aus einem Urteil vom Montag hervor, schreibt «Watson». Wie es im Bericht heisst, ist dieser in Kategorien wie Uhren und Computerreparaturen bereits im Markenregister eingetragen. Die Kalifornier hätten hierzulande jedoch weitere Privilegien gefordert, worauf das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum versucht hatte, die Markenrechte einzuschränken. Dieses verwaltet in der Schweiz das Register.