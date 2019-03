Swisscom senkt Preise für Auslandsdaten

Nach den jüngst neulancierten Roaming-Tarifen der Schweizer Telkos (siehe Artikel oben), hat sich Branchenleader Swisscom nun auch die Standard Daten-Pakete vorgenommen. Diese sind für User gedacht, die kein inkludiertes Datenvolumen fürs Ausland besitzen und somit einen festgelegten Preis für eine festgelegte Menge an Daten bezahlen.

Die Swisscom hat nun die Preise in den vier Kategorien EU/Westeuropa sowie Welt 1, 2 und Rest der Welt, gesenkt (welche Destinationen in welche Kategorie fallen entnehmen Sie der entsprechenden Liste).

In der Zone EU/Westeuropa fallen die Preise je nach Datenmenge um 3 bis 10 Franken, in Welt 1 um 3 bis 30 Franken, in Welt 3 um 3 bis 20 Franken. Die Kategorie Rest der Welt wird um 5 bis 10 Franken günstiger. Zu dem wird in Welt 1 neu ein 10-Gigabyte-Datenpaket angeboten.

Die neuen Preise gelten ab dem 1. April 2019.