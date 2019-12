Diese Musik hört man beim PCtipp

Die betreffende Person sagt punkto Musik und Streaming: «Ich höre via Handy oder am PC eigentlich keine Musik. Das heimische Wohnzimmer bleibt aber dennoch kein bisschen leise. Es wird allerdings nicht dauernd via Spotify o.ä. beschallt, sondern gezielt je nach Lust und Laune mit den Alben, die wir auf unserem heimischen NAS haben. Neu hinzugekommen ist da beispielsweise die Musik-Entdeckung des Jahres: The Hu (nicht zu verwechseln mit The Who). Wir sind erst spät auf die Band gestossen, nämlich auf der PS4 meines Lebenspartners, genauer: im neuen Star-Wars-Game «Jedi: Fallen Order». Darin ist die Band zu hören, besonders im Game-Vorspann. Eine verblüffende Band, die westlichen Metal mit mongolischen Instrumenten und Klängen zusammenbringt, was eine faszinierende Mischung ergibt.»