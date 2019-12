Die 10 beliebtesten YouTube-Videos in der Schweiz

Google hat mit «YouTube Rewind 2019» wieder die am häufigsten angeschauten YouTube-Videos des Jahres präsentiert.

Neben dem internationalen Ranking, das Sie im YouTube-Blog einsehen können, veröffentlicht YouTube auch die Top-Listen der in der Schweiz am meisten gesehenen Videos im Jahr 2019. Die Top-10-Videos sehen Sie in unserer Bildergalerie unten.

YouTube Rewind 2019: Die beliebtesten 10 Videos Platz 10: Volcano Show: Match Chain Reaction Amazing Fire Domino Volcano Eruption

Platz 9:Chad Zuber: First Primitive Year at the Hut

Platz 8: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: Christoph Waltz Gives Jimmy Fallon a German Words Quiz

Platz 7: SRF Sport: FC Liverpool - FC Barcelona 4:0 / Highlights - Champions League 2018/19 - Halbfinal

Platz 6: Standart Skill: Season 11 Fortnite Event!

Platz 5: Rezo: Die Zerstörung der CDU

Platz 4:UCLA Athletics: Katelyn Ohashi - 10.0 Floor (1-12-19)

Platz 3: Late Night Berlin: Capital Bra X Klaas - Die Gang ist mein Team

Platz 2: Julien Bam: Märchen in Asozial feat. Kelly

Platz 1: Mister V: Rap vs Realité 2

Die Liste der Top-10 Musikvideos wird von internationalen Grössen wie Shawn Mendes, Ariana Grande oder Billie Eilish dominiert. Der Song «ROMEO & JULIET» der in der Region Luzern aufgewachsenen Rapperin Loredana und ihrem Ex-Partner Mozzik schafft es dieses Jahr aufs Podest.



Erstmals wurden für die Schweiz Kanäle ausgewertet, die im 2019 in der Schweiz am meisten Abonnenten dazugewinnen konnten. Gewonnen hat der YouTube-Kanal «Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette» des deutschen Creators Jan an, der in humorvoller aber sachlicher Weise darüber berichtet, wie das Leben mit dem Tourette-Syndrom und den damit verbunden Begleiterkrankungen mit positiver Sicht aufs Leben gemeistert wird, schreibt Google in einer Mitteilung.