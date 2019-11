Die Beliebtheit von iPhones nimmt ab

Die Beliebtheit von Apple-Geräten bröckelt. Während im vergangenen Jahr 44,4 Prozent der Erwachsenen in der Schweiz ein iPhone nutzten, sind es heuer noch 42,6 Prozent, wie eine repräsentative Konsumenten-Umfrage von comparis.ch ergab. Comparis liess dafür 2087 Personen in allen Regionen der Schweiz befragen.

Von den Personen, die in den kommenden 12 Monaten ein neues Smartphone kaufen möchten, beabsichtigen nur noch 37,6 Prozent, ein Apple-Gerät zu erwerben. 13,6 Prozent sind unschlüssig, ob sie Apples Betriebssystem iOS oder Android wählen sollen.

Ü35-Jährige bevorzugen Android

Über die Generationen hinweg liegt der Anteil überzeugter Android-User stabil zwischen 46 und 48 Prozent. Der Anteil von Apple-Fans ist unter den Älteren laut Comparis «deutlich kleiner».

Bei den unter 36-Jährigen wollen 42,5 Prozent in den nächsten 12 Monaten ein iPhone kaufen. Bei den 36- bis 55-Jährigen sinkt dieser Anteil auf 37,5 Prozent. Bei den über 56-Jährigen wollen noch 32,2 Prozent ein iPhone erwerben. In dieser Alterskategorie liegt allerdings der Anteil der noch Unschlüssigen bei 18,8 Prozent. Laut Comparis ist er damit mehr als doppelt so hoch wie bei den unter 36-Jährigen (7,8 Prozent). «Nachdem Android längst das funktionale Level von iOS erreicht hat, spielt vor allem noch das Markenimage eine Rolle für den Kaufentscheid», glaubt Comparis-Telekomexperte, Jean-Claude Frick.

Handys werden noch immer schnell ersetzt

Eine deutliche Mehrheit der Befragten glaube, dass sie aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Preise ihr Handy länger nutzen wird. Gemäss Comparis lässt sich allerdings keine Gewohnheitsveränderung feststellen. Derzeit besitzt fast die Hälfte der Teilnehmer (45,7 Prozent) das Gerät lediglich 2 bis 3 Jahre.

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) geht davon aus, dass sie ihr Gerät 2 bis 3 Jahre nutzt. 57,1 Prozent planen, in den nächsten 12 Monaten ein neues Smartphone zu kaufen.

Dieses wollen gleich viele (53,1 Prozent) wiederum 2 bis 3 Jahre behalten. Ihr Handy 4 Jahre oder länger behalten wollen 32 Prozent (Nutzung aktuelles Handy) beziehungsweise 30,5 Prozent (neues Gerät).

Schweizer geben im Schnitt 447 Franken aus

Die Umfrage zeigt allerdings auch, dass kaum jemand bereit ist, den Preis der neuen Flagship-Handys zu bezahlen. «Mittelklasse-Smartphones sind heute so gut wie noch nie und decken die Bedürfnisse der meisten Nutzer ab. Wer eine brauchbare Kamera, ansprechendes Design und gute Akkulaufzeit braucht, muss heute nicht mehr zum Topmodell greifen», so Frick.

Im Schnitt wollen Herr und Frau Schweizer für ihr nächstes Handy 447.– Franken zahlen. Bei den unter 36-Jährigen sind es 494.– Franken, bei den älteren Generationen 433.– Franken (36- bis 55-Jährige) respektive 413.– Franken (Ü55). Mehr als die Hälfte der 35- bis 74-Jährigen will weiterhin nicht mehr als 400 Franken für ein neues Handy ausgeben.

Methodik

Die Umfrage wurde durch das Marktforschungsinstitut innofact im Auftrag von comparis.ch im September und Oktober 2019 unter 2087 Personen in allen Regionen der Schweiz durchgeführt.