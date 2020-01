Mit SBB Onboard im Zug Filme schauen und Zeitungen lesen

Wer mit dem Zug in den Süden reist, erhält eine weitere Option, um sich die Zeit zu vertreiben. Seit dem Fahrplanwechsel vom 15. Dezember 2019 kommen Reisende im Giruno auf der Nord-Süd-Achse in den Genuss von kostenlosem WLAN. Darin enthalten ist das Infotainment-Portal «SBB Onboard». Das Programm bietet folgendes:

Informationen rund um die SBB

elektronische Zeitungen und Zeitschriften

Dokumentationen und Filme

Spiele

Die kostenlose WLAN-Verbindung mit Zugang zum Portal wird gemäss einer Mitteilung der SBB schrittweise bis 2021 auch in sämtlichen Astoro-Zügen (EC) zur Verfügung gestellt.

Um den Dienst nutzen zu können, wird eine Registrierung im WLAN-Netzwerk «SBB-FREE» benötigt. Diese erfolgt laut SBB analog zum WLAN in den SBB Bahnhöfen mit einem Zugangscode, den die Kundinnen und Kunden via SMS erhalten. Die Registrierung ist sowohl für «SBB-FREE» in den Bahnhöfen wie für die Züge der Giruno- und Astoro-Flotte gültig.