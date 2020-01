CES 2020: Das ThinkPad X1 Fold von Lenovo kommt im Sommer

Lenovo hat an der CES 2020 in Las Vegas weitere Details zum ThinkPad X1 Fold bekannt gegeben. Während faltbare Smartphones derzeit en vogue sind, wählte der Hersteller einen anderen Weg und stellte im Mai 2019 den «ersten faltbaren PC» vor (PCtipp berichtete).

Das X1 Fold besteht aus einer Kombination aus leichten Legierungen und Karbonfaser. Ausserdem ist es mit einem Lederfolienüberzug versehen. Aufgeklappt bietet das Gerät ein 13,3-Zoll-OLED-Display und wiegt rund 1 Kilogramm.

Absolutely mind-bending. Meet the ThinkPad X1 Fold — the world’s first foldable PC from @Lenovo, powered by Intel. #CES2020 pic.twitter.com/U7j6J6ZyrD

— Intel @ #CES2020 (@intel) January 8, 2020