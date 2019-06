Das iPadOS unter der Lupe

Apple hat auf seiner diesjährigen Entwicklermesse WWDC überraschend ein eigenes Betriebssystem für die hauseigenen Tablet-Modelle angekündigt. Das sogenannte iPadOS basiert technisch auf dem neuen iOS 13 und soll durch verschiedene Zusatzfunktionen punkten, die eine effizientere Nutzung der grossen Bildschirmfläche versprechen und das Multitasking erleichtern sollen.

Mehr Multitasking mit iPadOS

Die mitunter auffälligste Neuerung ist der neu gestaltete Homescreen, der nun auch das Anpinnen von Widgets auf einer Seitenleiste erlaubt. Dank eines geänderten Layouts können zudem mehr App-Icons auf einer Bildschirmseite dargestellt werden als bisher.

Überarbeitet hat Apple zudem die Unterstützung zur parallelen Nutzung mehrerer Apps. So lassen sich nun per Splitscreen zwei Instanzen von ein und derselben Anwendung gleichzeitig nutzen, was sich etwa bei der Arbeit mit mehreren Dokumenten anbietet. Ausserdem können mehrere App-Instanzen im Verbund mit unterschiedlichen Apps eingesetzt werden – etwa der Safari-Browser mit einem Mailprogramm und zeitgleich Safari mit Word. Ein besseres Multitasking verspricht zudem die erweiterte Slide-Over-Funktion, die nun mehrere Apps zum Einblenden bereithält. Einen Überblick zu sämtlichen geöffneten Instanzen liefert die App-Exposé-Ansicht per Fingertipp auf das jeweilige Anwendungs-Icon im Dock.

Optimierte Bedienung mit Pencil, Keyboard und Touch-Gesten

Daneben hält iPadOS zahlreiche Neuerungen für eine bessere Bedienung des Systems bereit. Per Multitouch-Gesten mit drei Fingern lassen sich Texte kopieren und einfügen.

Fehlerhafte Eingaben können mit einem Drei-Finger-Swipe nach links rückgängig gemacht werden. Ebenfalls neu sind die Multiselect-Funktionen zur einfachen Textauswahl per Wischgeste, Drag&Drop für den Text-Cursor sowie die intelligente Textauswahl einzelner Wörter und ganzer Sätze durch doppeltes beziehungsweise dreifaches Tippen.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 3. Juni 2019



Neue Funktionen gibt es auch für die Bildschirmtastatur in iPadOS. Diese kann nun für eine einhändige Bedienung geschrumpft und frei auf dem Bildschirm verschoben werden. Die Tastatur unterstützt zudem die Eingabe per Swipe. Für Nutzer einer physischen Tastatur stehen des Weiteren neue Shortcuts für Safari zur Nutzung bereit.



Als Peripheriegeräte werden in dem System auch erstmals USB-Mäuse unterstützt. In der Praxis simuliert iPadOS dabei die Touch-Eingabe – ein Cursor-Pfeil ist hingegen nicht vorhanden.

