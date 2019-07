Das kommende MacBook Pro soll neue Tastatur erhalten

Gerüchten zufolge soll das im Herbst erwartete 16-Zoll-MacBook-Pro mit einer neuen Tastatur versehen werden, wie «MacRumors» berichtet (Englisch). Damit verabschiede sich Apple vom problematischen Butterfly-Mechanismus, der für zahlreiche Probleme sorgte.

Nun soll der Butterfly-Mechanismus gemäss dem Bericht durch den sogenannten Scissor-Mechanismus (dt.: Scheren) ersetzt werden. Das Portal bezieht sich auf eine Investoren-Notiz von Apple-Analyst Ming-Chi Kuo und zitiert:

«We have revised our prediction that the keyboard of the 16-inch MacBook Pro that will launch in 4Q19 will feature the scissor mechanism instead of the butterfly mechanism. The refresh versions of other MacBook models in 2020 will change to adopt the scissor mechanism keyboard, too. We estimate that shipments of MacBook models that choose scissor mechanism keyboards will reach 400k, 10mn, and 16mn units, respectively.»