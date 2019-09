Das neue iPhone: Alle Specs, alle Daten

Die offizielle Datumsbekanntgabe enthüllte nichts Neues: Am 10. September, 9 Tage vor dem Launch des Huawei Mate 30, stellt Apple die iPhone 11 Serie im kalifornischen Cupertino vor.

All the leaked iPhone 11 specs we’ve seen so far https://t.co/MoIhovi9bn

— Plugged | by TNW (@Plugged) September 2, 2019