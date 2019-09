Das werden wir auf der Apple Keynote sehen

Wie jedes Jahr wird – noch während die IFA läuft – in Kalifornien die Keynote von Apple veranstaltet. Dabei werden neue iPhones vorgestellt. Das ist klar. Aber was dürfen wir von den Phones erwarten? Und was zeigen die Cupertiner sonst noch?

Apple Arcade und Apple TV+

Fangen wir mit den Services an. In direkter Konkurrenz zu Google Stadia wird Apple ein Spiele-Abo-Service namens Apple Arcade vorstellen. Gerüchte besagen, dass diese Spiele geräteübergreifend Zugriff auf über 100 Games bieten – frei von Werbung und erwerbbarem In-App-Content. Es bestehe bereits eine Zusammenarbeit mit Will Wright (Sim City), und Huronobu Sakaguchi (Final Fantasy). Auch Konami und Sega sollen Content liefern. Zudem sollen Controller der MS- und Sony-Konsolen funktionieren. Zu Beginn sollen gleich 150 Länder weltweit von dem Dienst profitieren können. Der Preis ist noch nicht endgültig kommuniziert.

iOS13

Apple TV+ wird derweil ein Film- und Serien-Streaming-Portal à la Netflix. Hier gibt es in Sachen Inhalte und Preis noch kaum Infos. Das wird sich heute Abend wohl ändern.

Wenig überraschend wird iOS13 nochmals genauer beleuchtet. Dank zahlreicher Beta-Versionen sind die neusten Features, wie etwa der systemweite Darkmode hier schon bekannt. Das OS kommt für das iPhone 6s/SE oder neuer. Auch ein offizielles Roll-out-Datum wird wohl kommuniziert.

Bestimmt werden auch Infos zu watchOS6, macOS Catalina, dem iPadOS und tvOS 13 bekannt.

Apple Watch 5

Zugegebenermassen unsicher sind wir uns, was Apple Watches angeht. Zwar haben die Kalifornier bisher öfter noch Neuerungen im Uhrenbereich präsentiert, aber ob es für die 5 reicht? Oder vielleicht ein Update der Apple Watch Series 4? Zumindest sind im Web Datenbank-Einträge zu Schlaf-Tracking-Features aufgetaucht – das könnte allerdings auch mit einem watchOS-Update abgefeiert werden.

Apple Tags und Zubehör

Das Zubehör ist eigentlich fester Bestandteil der Keynote. Neue Armbänder für die Watch oder ähnliches. Was noch interessant klingt, ist Apple Tags. Dieses (bisher imaginäre, durch Gerüchte befeuerte) Gerät soll als smarter Keyfinder fungieren. Schlüsselbund, Portemonnaie oder Kopfhörer sollen markiert und deren Standort dann per iOS lokalisiert werden können.

Und sonst so?

Natürlich erzählt man sich viel über neue iPad-Modelle, vor allem preisgünstige Einsteiger-Geräte will man erwarten. Auch ein neues MacBook-Modell im Desktop-Replacement-Format – 16 Zoll oder mehr – steht auf der Wunschliste der Apple-Jünger. Allerdings zweifeln wir stark daran, dass solche Glanzstücke wirklich am Rande einer iPhone-Keynote noch rausgeballert werden. Dafür wirds wohl eher eine eigene Keynote geben.



