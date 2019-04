Hands-on: Aspire-Serie von Acer

Das Aspire 7 von Acer ist das Top-Modell der neuen Aspire-Serie. Diese hat Acer, nebst diversen weiteren Produkten, am Donnerstag in Brooklyn, New York vorgestellt. Bei der Aspire-Serie erhält man zu einem fairen Preis leistungsfähige Notebooks. Wie auch bei den Serien Swift, Switch oder Spin gibt es Modelle (1, 3, 5 und 7), die vom Einsteiger- bis zum High-End-Produkt reichen.

Aspire 7

Das Aspire 7 ist etwas für Privatanwender mit hohen Ansprüchen oder für Designer und Content-Ersteller, die das Notebook gerne unterwegs nutzen. Windows 10 Home ist als Betriebssystem an Bord. Der Laptop kommt mit einem 15,6-Zoll-Display (39,6 Zentimeter) mit schmalem Rand. Das Full-HD-IPS-Display löst mit bis zu 1920×1080 Pixeln auf.

Cool: Das High-End-Notebook kann man so weit ausklappen, bis es schön flach auf dem Tisch liegt. Dies müssten wir jetzt in einem Test genauer anschauen, aber die Scharniere wirkten beim ersten Hands-on wertig und stabil.

Laut Hersteller sorgt die Acer-Color-Intelligence für intensivere Farbtöne sowie feinere Details und bietet eine extrem klare Darstellung (Nvidia-GeForce-GTX-Grafik). Für sattere Bässe und ein kraftvolles Volumen soll Acer-True-Harmony sorgen; für Tempo ein Intel-Core-i7-Prozessor der 8. Generation sowie bis zu 16 GB RAM (DDR4, erweiterbar bis 32 GB RAM). Grosse Dateien lassen sich gemäss Hersteller problemlos öffnen und ändern. Speicherseitig sind bis zu 2 TB Speicher verfügbar.

Das 2,35 Kilogramm schwere Notebook bietet laut Hersteller eine Akkulaufzeit bis zu sieben Stunden. Das Keyboard-Cover aus Aluminium, das sich wertig anfühlt, hat eine hintergrundbeleuchtete Tastatur. Anschlussoptionen sind inklusive HDMI und USB-3.1 vorhanden. Ausserdem sind WLAN-AC und MU-MIMO-Technologie (Multi-User-/Multiple-Input-Multiple-Output-Technologie) integriert.



Am Laptop anmelden kann man sich mittels integriertem Fingerabdruckleser über Windows Hello. Bedienung über Sprachbefehl ist dank Microsofts Cortana möglich. Ausserdem ist ein Präzisions-Touchpad vorhanden und das Aspire 7 ist «Skype for Business»-zertifiziert.

Preise und Verfügbarkeit

Die Aspire-7-Notebooks werden voraussichtlich ab Juni in der Schweiz ab 1199 Franken erhältlich sein.

