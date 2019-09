Huawei stellt Kirin vor und baut True Wireless aus

Über Huawei hat man jüngst nur gerätselt, mit welchem OS und ob mit oder ohne Google Services das Mate 30 erscheinen wird. Seit kurzem wissen wir nun, dass Google Services am 19. September beim München-Launch des Mate 30 keine Rolle spielen werden.

Umso mehr aber der neue Kirin 990 der Huawei-Tochter Hisilicon. Die 8 Kerne des Prozessors teilen sich 3 verschiedene Taktfrequenzen auf: Zwei Mal 2,86 GHz und zwei mit 2,36 GHz (Cortex A76) sowie vier schlankere A-55 Cores mit 1,55 GHz.

Die neue Mobile-CPU wird sowohl im Mate 30 als auch in der Pro-Version verbaut wird.

FreeBuds gehen in die dritte Runde

Huawei stellte des Weiteren ihre neuen True Wireless Kopfhörer, die FreeBuds 3, vor. Diesen sind eine gewisse Ähnlichkeit zu Apples Airpods nicht abzusprechen. Die Chinesen haben hier auch aktives Noise Cancelling verbaut, was bei Pod-Förmigen In-Ears sonst eher selten ist - wir sind gespannt.



Signature Feature ist eine Anti-Wind-Engine, die verhindern soll, dass die Freisprechqualität bei hohem Wind (z.B. auf dem Fahrrad) abnehmen soll. Optisch den Airpods ähnlich, sollen sie sich innerlich unterscheiden, vor allem was die Laufzeit anbelangt: bis zu 20 Stunden soll der Akku aushalten und auch über Qi ladbar sein.



Aktuell hat Huawei einen Deutschland-Launch angekündigt - um 200 Euro. Wann und zu welchem Preis die FreeBuds 3 in die Schweiz kommen, ist offiziell noch nicht klar, dürfte aber erfahrungsgemäss bald nach einem Deutschland-Launch erfolgen.