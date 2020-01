iPhone und iPad werden Security-Key für Google-Konten

Google macht iPhones und iPads zum Sicherheitsschlüssel für die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) zur Anmeldung bei seinen Nutzerkonten. Mit der iOS-App Google Smart Lock (ab Version 1.6) kann jeder Apple-Nutzer (ab iOS 10) seinen Account absichern.



Für Android-Geräte bietet Google diesen Service schon seit geraumer Zeit an. Nun erweitert der Suchmaschinenprimus die Funktion auch für Nutzer von Apple-Geräten. Um die 2FA für den Login zu nutzen, müssen sich beide Geräte in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Verbunden werden iPhone/iPad und PC per Bluetooth. Die Identifizierung erfolgt über Touch-ID oder Face-ID des Apple-Geräts. Als technologische Basis kommt der FIDO2-Standard zum Einsatz. Der neue Dienst ist allerdings nur dann verwendbar, wenn das Google-Konto über den Chrome-Browser aufgerufen wird.

Dedizierter Hardware-Token wird überflüssig

Eine 2FA-Methode zum Login zu verwenden ist durchaus ratsam. Durch die Möglichkeit, das eigenen Smartphone als Identifikations-Gerät zu verwenden, muss nun kein extra Hardware-Token angeschafft werden. In den meisten Fällen ist das Smartphone ohnehin ein ständiger Begleiter der Nutzer und stets griffbereit. Ein dedizierter Security-Key müsste hingegen bewusst mitgeführt werden.