Lenovo stellt neue ThinkPad-Modelle vor

Die P-Serie wurde erneuert Zoom Lenovo hat auf der Next Build Conference in London die neue Generation seiner ThinkPad-P-Serie vorgestellt. Die mobilen Arbeitsgeräte sind mit hochperformanten Vier- und Achtkern-Prozessoren von Intel sowie mit Nvidias Quadro-Grafikkarten ausgestattet. Die Geräte eignen sich insbesondere für leistungshungrige KI-Berechnungen oder CAD-Anwendungen. Insgesamt haben die Chinesen fünf neue Modelle mit Displaygrössen zwischen 14 und 17,3 Zoll präsentiert, der Marktstart der Geräte soll noch in diesem Sommer erfolgen.

Mobiler Leistungsträger

Mit dabei im neuen Sortiment ist mit dem ThinkPad P53 die nach eigenen Angaben stärkste derzeit am Markt erhältliche 15-Zoll-Workstation. Das Notebook ist wahlweise mit Intel-Xeon- sowie Intel-Core-CPUs der neunten Generation verfügbar. Ausserdem umfasst die Ausstattungsliste eine Nvidia Quadro RTX 5000, maximal 128 GB Arbeitsspeicher sowie 6 TB Datenspeicher. Inhalte gibt das ThinkPad P53 auf einem OLED-Display mit 4K-Auflösung, Dolby Vision HDR und Touch-Unterstützung wieder.



Ebenfalls in der 15-Zoll-Klasse beheimatet, aber wesentlich schlanker und leichter präsentiert sich das ThinkPad P1 Gen 2. Die mobile Workstation kommt trotz leistungsstarker Komponenten auf ein Gewicht von nur 1,7 Kilogramm, das Gehäuse misst in der Höhe lediglich 17 Millimeter. Im Inneren des P1 Gen 2 arbeiten auch Intel-Prozessoren (Xeon oder Core) der neunten Generation. Als GPU sind Nvidia-Quadro-Modelle vom Typ Turing T1000 und T2000 verfügbar. An Speicher lässt sich maximal 64 GB RAM sowie 4 TB Datenspeicher konfigurieren. Beim Panel kommt wie im P53 OLED-Technologie in Verbindung mit 4K-Auflösung und HDR-Support zum Einsatz – auf Touch-Support muss hier allerdings verzichtet werden.



Mehr Display-Fläche bietet das ThinkPad P73 mit seinem 17,3-Zoll grossen IPS-Panel, das auch eine 4K-Auflösung und Dolby Vision bietet. Die Auswahl der verfügbaren Hardware-Komponenten orientiert sich am kleineren P53. Entsprechend sind auch hier Xeon- und Core-Prozessoren mit acht Kernen sowie Nvidias Quadro-RTX-5000-GPUs mit an Bord. Hinzu kommen maximal 128 GB Arbeitsspeicher und 6 TB Datenspeicher.



Unterhalb der regulären P-Modelle sind die Workstations ThinkPad P53s und ThinkPad P43s positioniert. Die Geräte sind mit 15,6- beziehungsweise 14-Zoll-IPS-Displays ausgestattet, die mit 4K respektive WQHD auflösen. An Prozessoren sind hier nur Intel-Core-CPUs der achten Generation in Verbindung mit Nvidias Quadro P520 erhältlich. Den maximalen Arbeitsspeicher gibt Lenovo mit 48 GB an, beim Datenspeicher ist ab 2 TB Schluss. Als Betriebssystem sind bei allen Geräten wahlweise Microsofts Windows 10 Pro oder Ubuntu Linux mit an Bord.

Preise und Verfügbarkeiten

Das ThinkPad P53 wird voraussichtlich Mitte August ab CHF 2'059 (inkl. MwSt.) erhältlich sein.



Das ThinkPad P1 der 2. Generation wird voraussichtlich Anfang August ab CHF 2'299 (inkl. MwSt.) erhältlich sein.



Das ThinkPad P73 wird voraussichtlich Anfang September ab CHF 2'599 (inkl. MwSt.) erhältlich sein.



Das ThinkPad P53s und ThinkPad P43s werden voraussichtlich Anfang bzw. Mitte August ab CHF 1'529 (inkl. MwSt.) erhältlich sein.