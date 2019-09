LG zeigt neues Smartphone-Flaggschiff G8X ThinQ mit Dual Screen

Auf dem Mobile World Congress hatte LG mit dem V50 ThinQ 5G bereits ein Smartphone vorgestellt, das mit dem neuen Zubehör-Gadget «Dual Screen» um einen zweiten Bildschirm für erweiterte Betrachtungs-, Spiel- und Arbeitsmöglichkeiten ergänzt werden konnte. Das eigentlich interessante Konzept erwies sich aber als noch nicht wirklich ausgereift, zudem kam das Bundle hierzulande nie auf den Markt.

Auf der IFA zeigen die Koreaner mit dem LG G8X ThinQ nun ein zweites Smartphone-Modell, das mit einem – nun verbesserten – Dual Screen kombiniert werden kann. Das Prinzip ist dabei gleich geblieben: Das Smartphone wird wieder in eine Art aufklappbare Schutzhülle eingesetzt, in die der zweite Hauptbildschirm integriert wurde. Dabei handelt es sich dieses Mal allerdings um das gleiche Display wie beim zugehörigen Smartphone – einen 6,4 Zoll grossen OLED-Screen im 19,5:9-Format mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Somit besitzen beide Bildschirme die identische Leuchtkraft und Farbdarstellung, was beim früheren V50-Bundle nicht der Fall gewesen ist – und für Kritik gesorgt hatte.

Auf der Vorderseite der Hülle wurde nun auch zusätzlich noch ein 2,1 Zoll grosses Mono-Display untergebracht, das im zugeklappten Zustand verschiedene Benachrichtigungen und Informationen wie Uhrzeit oder Akkustand anzeigt. Eine weitere Verbesserung betrifft die Ablesbarkeit: Während der erste Dual Screen die Betrachtung aus nur zwei verschiedenen Blickwinkeln ermöglichte, verfügt der neue Dual Screen über ein «360 Freestop»-Scharnier, das eine Betrachtung aus jedem Winkel ermöglichen soll, verspricht LG. Die Stromversorgung des Dual Screen erfolgt wie gehabt über den Smartphone-Akku, der beim LG G8X immerhin 4.000mAh bietet und besonders schnell sowie auch kabellos geladen werden kann.

Das 192 Gramm leichte und nach den Standards IP68 und MIL-STD zertifizierte LG G8X kann natürlich auch ohne die Dual-Screen-Hülle genutzt werden, die noch einmal 134 Gramm auf die Waage bringt. Die technische Ausstattung des Geräts orientiert sich am eben erschienen LG G8S: Angetrieben wird es von Qualcomms Top-Prozessor Snapdragon 855, der auf 6 GB Arbeitsspeicher zugreifen kann. Der Hauptspeicher bietet 128 GB und kann mittels SD-Karten erweitert werden.

Weitere Features sind ein unter dem Display integrierter Fingerabdrucksensor, Android 9.0 mit der überarbeiteten Bedienoberfläche LG UX 9.0, Stereo-Lautsprecher, eine Audioklinke sowie der bei Musikliebhabern besonders geschätzte 32-Bit-Digital-Analog-Wandler.

Abstriche müssen Nutzer hingegen beim Kamera-Setup machen: Auf der Rückseite findet sich nur eine Dual-Cam mit einer 12-MP-Hauptkamera (F1.8) sowie einer 13-MP-Weitwinkelkamera (F2.4). Die Selfie-Kamera auf der Stirnseite bietet dafür satte 32 Megapixel und soll auch bei schlechten Lichtverhältnisse für ansehnliche Ergebnisse sorgen.

Das LG G8X ThinQ (UVP: 749 Euro) und der neue LG Dual Screen (UVP: 249 Euro) sollen als Kombination ab Anfang November in Deutschland erhältlich sein. Wie es in der Schweiz aussieht, ist derzeit noch unklar.