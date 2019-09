Neue Fritz!Box-Modelle mit 5G und WiFi 6 lanciert

Auf seinem Heimspiel in Berlin wird AVM sechs neue Geräte dem IFA-Publikum vorstellen, ausserdem startet Fritz OS in Version 7.12 für etliche Modelle. Im neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 funken die beiden neuen Fritzbox-Modelle 5550 und 5530. Mit an Bord ist ein 2,5-GBit/s-schneller LAN-Anschluss, die beiden Geräte sind für den Einsatz «an allen gängigen Glasfaseranschlüssen» geeignet, verspricht AVM.

Fritzbox 6660 Cable kommt mit Docsis 3.1

Ebenfalls mit Wi-Fi 6 ausgestattet ist die Fritzbox 6660 Cable, sie ist mit dem neuen Standard Docsis 3.1 kompatibel. Das Modell Fritzbox 6850 5G bezieht die Daten neben LTE auch über das Mobilfunknetz der nächsten Generation.

In puncto Smart Home hat AVM unter anderem die LED-Lampe FritzDECT 500 am Start. Die mit weissen und farbigen LEDs ausgestattete Lampe lässt sich über die neue FritzApp Smart Home, das FritzFon und per Browser bedienen. Um die immer umfangreicheren Szenarien im vernetzten Zuhause einfacher steuern zu können, gibt es in Kürze den Taster FritzDECT 440, der mit einzelnen Funktionen programmiert werden kann.