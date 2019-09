OnePlus «leakt» das Design seines kommenden Flaggschiffs

OnePlus hat erstmals das Design seines kommenden Flaggschiffs zuerst in der Community präsentiert, wie das Unternehmen im eigenen Forum schreibt (Englisch). Das OnePlus 7T, welches am 26. September offiziell enthüllt werden soll, kommt demnach mit einer neuen glatten, matten Oberfläche mit «metallischer Ausstrahlung».

Das Kameragehäuse wurde komplett überarbeitet. Auch das OnePlus 7 Pro, welches seit Mai dieses Jahres verfügbar ist, hat eine Dreifachkamera. Beim 7T wurden die Linsen allerdings mit einem kreisförmigen Design verbaut. Die abgerundeten Kanten des Kreises sollen einen Kontrast zu den geraden Linien der rechteckigen Form des Smartphones bilden. «Nachdem wir über fünfzig Design-Iterationen durchlaufen haben, denken wir, dass wir auf etwas ganz Besonderes gestossen sind», schreibt der chinesische Smartphone-Hersteller im Thread.

Mehr will OnePlus am Launch-Event vom 26. September verraten.

Die OnePlus-7-Serie wurde in der Schweiz nicht offiziell lanciert, in der Regel sind die Geräte aber in den üblichen Onlineshops als Importware aus Deutschland erhältlich.