Raspberry Pi erhält eigene Maus und Tastatur

Die Raspberry Pi Foundation baut ihr Produktsortiment nun um offizielle Eingabegeräte für den IoT-Rechner Raspberry Pi aus. Die neuen Mäuse und Tastaturen werden über USB mit dem Raspberry Pi verbunden. Käufer haben die Wahl zwischen zwei Farbvarianten: weiss/rot oder schwarz/grau. Im Handel ist die Maus für rund 10 Franken erhältlich, die Tastatur schlägt mit rund 15 Franken zu Buche.

Das Design der Eingabegeräte orientiert sich am offiziellen Gehäuse für den Raspberry Pi. Technisch erhalten Nutzer eine herkömmliche optische Maus mit drei Tasten, Scrollrad und USB-Typ-A-Anschluss. Die Tastatur im QWERTZ-Layout für Deutschland besitzt 79 Tasten sowie drei zusätzliche USB-2.0-Ports. Ausserdem sind drei LEDs verbaut, die Num Lock, Caps Lock und Scroll Lock signalisieren. Ein Nummernblock ist auf der kompakten Tastatur hingegen nicht vorhanden. Neben dem in Deutsch gebräuchlichen Tasten-Layout sind auch weitere Varianten für Englisch (UK), Englisch (US), Spanisch, Französisch und Italienisch verfügbar.



Die Eingabegeräte sind mit allen Raspberry-Pi-Modellen kompatibel, die Nutzung an herkömmlichen PCs und anderen Systemen sollte allerdings auch möglich sein. Vertrieben werden die Geräte über die gängigen Online-Händler sowie über den offiziellen Raspberry-Pi-Store in Cambridge, der Anfang des Jahres eröffnete.