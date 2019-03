Samsung bringt 12 GB RAM für Smartphones

Samsungs Speicherchips befeuern nicht nur die eigenen Geräte der Galaxy-Klasse; als globaler Player für Speicher- und Halbleitertechnologien versorgen die Koreaner auch unzählige andere Hersteller mit Prozessoren, RAM und Speichermodulen. Jetzt hat der Smartphone-Weltmarktführer mit der Massenproduktion von neuen 12-GB-Arbeitsspeichermodulen für Smartphones begonnen. Die Speicherchips sollen in künftigen Top-Modellen zum Einsatz kommen.

Die 12-GB-Module setzen sich aus sechs LPDDR4X-Chips zusammen, die im 10-Nanometerverfahren produziert werden. Samsung verspricht eine maximale Datenübertragungsrate von 34,1 GB pro Sekunde. Trotz grosser Kapazität und hoher Geschwindigkeit soll sich der Stromverbrauch der Speichermodule in Grenzen halten. Die geringe Bauhöhe von lediglich 1,1 Millimeter erlaubt zudem ein schlankes Gehäusedesign.

Die neuen RAM-Chips erweitern Samsungs Speicherpalette für das künftige Mobile Computing. So hat der Hersteller etwa auch hochperformanten eUFS-3.0-Speicher mit bis zu 512 GB Kapazität im Programm. In der Summe versprechen die Speichertechnologien, das Leistungspotenzial mobiler Geräte für neuartige Technologien auszubauen, wie etwa 5G, Multikamera-Setups oder flüssiges Multitasking auf hochauflösenden Displays.

Über den Sinn und Zweck von übergrossen Arbeitsspeichermodulen in Smartphones , die selbst die Kapazitäten der meisten Desktop-PCs in den Schatten stellen, lässt sich trefflich streiten. Für Basis-Funktionen wie Mailing, Chats, Social Media und dergleichen ist diese Hardware ohne Zweifel überdimensioniert. Selbst anspruchsvolles Gaming oder fleissiges Multitasking dürfte die 12-GB-Module kaum an ihre Kapazitätsgrenzen bringen.