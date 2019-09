Samsung lanciert das A90 und relauncht das Fold

Samsung hat im Rahmen der IFA gestern unter anderem zwei Highlights präsentiert. Zum einen haben sie ihre A-Serie um das A90 erweitert. Speziell daran ist, dass es mit einem 5G-Modul ausgestattet ist. Damit hat erstmals ein Hersteller ein Smartphone mit 5G ausgestattet, dass preislich in der (oberen) Mittelklasse angesiedelt ist.

Daneben bleibt Samsung dem Konzept der A-Serie treu: ein 6,7 Zoll AMOLED-Display mit FullHD-Auflösung und einer dreifach Kamera, deren Hauptlinse mit 48 Megapixel auflöst. Auf der Front lassen sich Selfies mit 32 MP bewerkstelligen. Daneben haben die Südkoreaner ein 4500 mAh Akku verbaut.

Im Innern werkelt ein Snapdragon 855 Prozessor und 6 GB RAM.

Das Gerät schlägt mit 759 Franken zu Buche und ist ab dem 1. Oktober erhältlich.

Das Fold kommt wieder - auch in die Schweiz

Des Weiteren gibt es News vom Galaxy Fold. Das Falt-Handy, dass nach grossem Launch in London diesen Februar wegen Display-Problemen wieder zurückgerufen wurde, hat einen Relaunch erlebt und kommt in der Schweiz im viertel Quartal in den Handel. Unsere nördlichen und westlichen Nachbarn dürfen bereits am 18. September das Gerät in Besitz nehmen. Die Display-Probleme scheinen behoben.Über die Preise sind noch keine Details bekannt, jedoch darf von einem Verkaufspreis jenseits der 2000-Franken-Grenze gerechnet werden.

