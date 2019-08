Sunrise startet neuen Online-Shop

Sunrise will Mobilgeräte verkaufen, ohne dass der eigene Firmenname als zu prominent in den Vordergrund tritt. So unser Eindruck vom neuen Online-Shop 123mobile.ch.

Dies wohl auch, damit sich Salt, Swisscom oder Kunden anderer Provider angesprochen fühlen. Kunden sollen dort, gemäss dem Namen, in drei einfachen Schritten den Kauf des gewünschten Gerätes erledigen können und dies schnell, am Folgetag der Bestellung, und ohne Versandkosten in ihrem Briefkasten vorfinden.

Ein fester Bestandteil ist die Kategorie Crazy Deals. Dabei handelt es sich um wechselnde Promo-Angebote für Geräte oder Zubehör zu besonders günstigen Preisen. Um diese nicht zu verpassen, bietet Sunrise einen entsprechenden Newsletter an und pflegt eigens dafür angelegte Kanäle auf Facebook und Instagram.

Exklusive Markenstrategie

Sunrise hat sich im 123mobile-Shop auf die Geräte von Apple, Huawei und Samsung beschränkt. Diese Brands sind die mit Abstand meistverkauften und sollen das Sortiment klein und übersichtlich halten.

Der Shop 123mobile.ch ist kürzlich offiziell eröffnet worden.