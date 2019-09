Testen und behalten: Fujifilm Instax mini LiPlay

Mitmachen und abstauben: PCtipp sucht im Rahmen unserer Lesertest-Reihe drei Benutzer, welche die Kamera Instax mini LiPlay von Fujifilm testen. Der Testzeitraum erstreckt sich vom 21. Oktober bis zum 9. November 2019. Danach geht der 199 Franken teure Knipser als Aufwandsentschädigung in den Besitz des Testers über.

Kurzbeschrieb: Die hybride Sofortbildkamera mit integrierter Soundfunktion darf auf keinem Anlass fehlen: Foto aufnehmen, auswählen, bearbeiten und drucken. Denn die Kamera kann zudem auch als Handy-Drucker verwendet werden. Die instax mini LiPlay ist das kompakteste und leichteste Modell der instax-mini-Reihe: Mit einer Abmessung von 12 × 8 × 4 cm und einem Gewicht von nur 255 Gramm ist sie der perfekte Alltagsbegleiter, den man überall hin mitnehmen kann. Erhältlich ist die instax mini LiPlay in den drei Farben «Stone White», «Blush Gold» und «Elegant Black».

Der Ablauf in Kürze

Zum Test gehört ein Erfahrungsbericht zur Kamera. Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen bei der Inbetriebnahme sowie beim Betrieb. Teilen Sie uns auch am Ende der Testzeit Ihr Testfazit mit. Nennen Sie uns Ihr persönliches Highlight. Die genauen Details zum Ablauf erhalten Sie von uns.

Jetzt bewerben!

Wenn Sie die Kamera Instax mini LiPlay von Fujifilm testen möchten, bewerben Sie sich bis zum 11. Oktober per E-Mail an redaktion@pctipp.ch. Neben der Einwilligung, dass Sie mitmachen wollen, benötigen wir zur Kontaktaufnahme Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer (optional). Werden Sie ausgewählt, bekommen Sie von uns im Laufe des Monats Oktober Bescheid plus Details zum Test. Schon jetzt wünscht Ihnen der PCtipp: viel Glück!