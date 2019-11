Zyxel stellt ZyWall ATP 100 vor

Zyxel hat kürzlich die neue, hardware-basierte Firewall-Lösung «ZyWALL-ATP100-Firewall» präsentiert. Diese soll der stetig wachsenden Zahl und Intensität an Bedrohungen im Netz Paroli bieten können, indem sie selbständig den Malware-Katalog aktualisiert und Informationen über aktuelle Bedrohungen liefert. Diese Fähigkeit rührt von einem integrierten, cloudbasierten Security-Service. Dieser holt sich die Information aus einer ständig wachsenden Datenbank an weltweiten Cybersicherheitsupdates und nutzt sie zum Schutz des eigenen Netzwerks.Des Weiteren wurde in der ZyWall ATP 100 der Zyxel-eigene IP-Filter verbaut, der IPs aus Botnetzen oder sonstigen als bösartig bekannten IP-Blöcken überprüft und blockiert. Dieses präventive Vorgehen spare sowohl Systemressourcen als auch Arbeitsstunden, da Sicherheitsrichtlinien für einzelne IPs nicht mehr manuell konfiguriert werden müssen.Die ATP100 wird mit der neuen Zyxel-Firmware ZLD4.35 ausgeliefert, verfügt über eine Zwei-Faktoren-Administrationsauthentifizierung, den AP Controller 3.40 und eine Microsoft-Azure-Integration.Hardware-seitig ist er mit 4 LAN-, 2 WAN- und einem SFP-Fiber-Port ausgestattet. Er lässt maximal 100 synchrone IPSec-VPN-Verbindungstunnel zu und hat gemäss Hersteller einen maximalen Datendurchsatz von 2000 Mbps (500 bei VPN Verbindungen)Das Gerät ist ab sofort bei Zyxel oder den bekannten Online-Shops für 649 Franken erhältlich.