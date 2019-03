Salt passt seine Mobilfunk-Abos an

Salt hat sein Mobilfunk-Portfolio überarbeitet: Ab sofort sind fünf neue Mobilfunk-Abos von Salt erhältlich. Die Abos «Start», «Basic», «Swiss», «Europe» und «World», wie Salt in einer Mitteilung schreibt. Sie ersetzen die bisherigen Abos «Plus Start», «Plus Basic», «Plus Swiss», «Plus Europe» und «Plus World».

Für Sie als bisherige Salt-Kundinnen und -Kunden ändert sich nichts. Allerdings können Sie, wenn Sie Ihren Vertrag verlängern, zu einem der neuen Abos wechseln.

Salt Start

Salt Start gibt es für Fr. 19.95 mit 1,5 Gigabyte Daten, unbegrenzter Telefonie im Salt-Netz und 30 Minuten unlimitierte Telefonie in alle anderen Netze sowie unlimitierte SMS/MMS.

Salt Basic

Das Salt-Basic-Angebot gibt es ab Fr. 34.95 und beinhaltet 5 Gigabyte Daten sowie unbegrenzte Anrufe und SMS/MMS innerhalb der Schweiz. Für «Unter Dreissig»-Kunden gibt es Salt Basic bereits ab Fr. 24.95.

Salt Swiss

«Unter Dreissig»-Kunden erhalten Salt Swiss ab Fr. 49.95. Darin enthalten sind unlimitierte Daten, Anrufe und SMS/MMS in der Schweiz, beim Roaming innerhalb der EU, USA und Kanada können Kunden für 500 MB surfen, 60 Minuten Telefonie und unlimitierte SMS/MMS.

Salt Europe

Für Fr. 89.95 gibt es unlimitiertes Roaming in Europa und den USA, unlimitierte Telefonie, Surfen, Anrufe und SMS/MMS in der Schweiz, unlimitierte Anrufe und SMS/MMS aus der Schweiz in die EU und USA. Neu ist, dass das Abo für «Unter Dreissig»-Kunden nun ab Fr. 79.95 zu haben ist.

Salt World

Das neue World-Abo wurde im Vergleich zum bisherigen Plus World rund 59 Franken günstiger und kostet noch Fr. 119.95. Darin enthalten sind unlimitiertes Roaming in 160 Ländern, 1 Gigabyte Daten, unbegrenzte SMS/MMS sowie 100 Minuten Anrufe aus und in über 120 Länder.

Hier sehen Sie eine Übersicht der neuen Abos: