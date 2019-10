UPC: Gbit-Leitung und neue Giga Connect Box

Die UPC drückt aufs Gas: Ab sofort sind Internet-Leitungen mit einem Download-Tempo von 1 Gbit verfügbar. Das entspricht 125 MB pro Sekunde und damit weit mehr, als ein Rechner oder Mobilgerät via WLAN empfangen kann. Das Beste aber: Dieses Tempo gibt es laut UPC flächendeckend für alle Kunden, selbst wenn diese in der hintersten Ecke der tiefsten Provinz wohnen.

Um die Gigabit-Hürde zu überwinden ist allerdings eine neue Connect-Box nötig, die im neuen, eleganten Design daherkommt und auf den Namen «Giga Connect Box» hört:

Das externe Netzteil wirkt hingegen nicht ganz so elegant:

Auf der Rückseite befinden sich wie gewohnt die Anschlüsse für Ethernet, Strom, Telefonie und die Koax-Verbindung, um überhaupt ins UPC-Netz zu kommen. Die Box ist natürlich WiFi-fähig, unterstützt aber nicht den fabrikneuen Standard WiFi 6:

Installation der Box

Zum Lieferumfang gehören die Box selbst, das Netzteil, zwei verschiedene Koax-Kabel und eine Schnellstart-Anleitung im Posterformat. Für die Einrichtung empfiehlt diese Anleitung den Download der UPC-Connect-App für iOS und Android – aber wenn ein PC oder Mac in der Nähe steht, funktioniert es im Browser mindestens genauso gut, indem Box und PC via Ethernet verbunden werden und die Adresse http://192.168.0.1 eingegeben wird. Die Zugangsdaten finden Sie auf dem Kleber an der Unterseite der Box. Der Rest ist ein Kinderspiel, wie die folgende Bildstrecke zeigt:

Installation: UPC Giga Connect Box Die Sprachwahl eröffnet den Reigen

Das Standard-Kennwort finden Sie auf der Unterseite der Giga Connect Box

Definieren Sie ein eigenes, aber längeres Kennwort, das sich leichter merken lässt

Auch der Name des Wifi-Netzes(SSID) und das zugehörige Kennwort sind sinnlos kryptisch

Wenn alles stimmt, ist die Einrichtung schon fast abgeschlossen

Noch einen Moment warten...

Das neue Netzwerk steht normalerweise nach etwa fünf Minuten bereit

Tipp: Der schicke Ring im oberen Drittel der Box leuchtet hell genug, um in einem Verlies Geständnisse zu erpressen. Für das Wohnzimmer ist das nichts. Die Intensität der Beleuchtung lässt sich in den Einstellungen der Box jedoch beliebig dimmen oder komplett abschalten:

Die Konfiguration

Wie schon bei der vorherigen Connect-Box gefällt die Weboberfläche durch ihre Leichtigkeit. Selbst für Laien sollten die meisten Einstellungen problemlos zu meistern sein, etwa jene fürs Gastnetzwerk:

Auch die Frage nach den verbundenen Geräten wird mit einer übersichtlichen Tabelle beantwortet, auch wenn sich nicht alle mit ihrem Klarnamen zu erkennen geben:

Bridge-Modus

Wichtig für Anhänger eigener Router-Lösungen: Die Giga Connect Box lässt sich mit einem Klick in den Bridge-Modus versetzen; damit werden sämtliche Funktionalitäten wie das WLAN oder der DHCP-Server abgeschaltet, sodass eine andere Router-Lösung im heimischen Netz ihre Wirkung entfalten kann:

