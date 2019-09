Firefox bringt Test-Pilot-Programm mit Beta für VPN zurück

Eigentlich hatte Mozilla sein Test-Pilot-Programm Anfang dieses Jahres eingestellt. Nun jedoch soll der Experimentierecke von Firefox mit der Beta für einen neuen VPN-Dienst neues Leben eingehaucht werden.

Wie Mozilla in seinem Blog schreibt, nehmen der Bedarf und die Nachfrage von VPN-Tools stetig zu. Besonders beim Surfen in öffentlichen WLANs besteht die Gefahr, dass das Surfverhalten sowie andere Daten ausgespäht werden. Mit Firefox Private Network (FPN) wird der Datenverkehr, wie bei VPNs üblich, durch einen speziell gesicherten Netzwerktunnel geschickt. Verschleiert wird zudem die IP-Adresse des verwendeten Geräts, um eventuelles Tracking von vornherein zu verhindern. Bei Bedarf kann das VPN mit einem einzigen Klick ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden. Dazu findet sich ein entsprechender Switch direkt in der Browser-Erweiterung.

Mozilla weist darauf hin, dass in den kommenden Monaten unterschiedliche Variationen des Firefox Private Networks getestet werden und die Teilnehmer der Beta stets neue oder andere Funktionen vorfinden könnten.

Für FPN hat sich Mozilla mit Cloudflare zusammengeschlossen. Die Sicherheitsexperten stellen den Proxy Server für den Firefox-Dienst bereit. Diese Partnerschaft ist durchaus interessant, da Cloudflare im April dieses Jahres mit Warp einen eigenen VPN-Dienst angekündigt hat. Dieser soll den Nutzern allerdings unbegrenzt kostenlos zur Verfügung stehen, während Firefox darauf hinweist, dass FPN nur für eine begrenzte Zeit gratis sein wird.

Umgestaltung des Test-Pilot-Programms

Vor rund drei Jahren hatte Mozilla das Test-Pilot-Programm an den Start gebracht. Im Laufe der Zeit konnten Nutzer dort viele experimentelle Features und Tools ausprobieren. Aber nicht alle wurden schlussendlich in den Browser integriert.

Anders als bisher, will Mozilla mit dem neuen Test-Pilot-Programm nicht nur eventuelle Neuheiten für Firefox testen, sondern auch Tools, die unabhängig vom Browser genutzt werden können. Ausserdem sollen die Lösungen einen höheren Reifegrad haben, also schon weiter entwickelt sein, als es bei Test-Pilot-Software bisher der Fall war. Um an den Erprobungen teilzunehmen, ist lediglich ein Firefox-Konto notwendig. Allerdings steht die VPN-Beta derzeit ausschliesslich Desktop-Nutzern in den USA zur Verfügung. Sollte die Lösung jedoch gut angenommen werden, ist es gut möglich, dass die Testphase bald schon auf andere Länder ausgeweitet wird.