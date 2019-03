Forscher finden weitere Sicherheitslücke im E-Voting der Post

Die IT-Experten Sarah Jamie Lewis, Olivier Pereira und Vanessa Teague haben sich den Quellcode des E-Voting-Systems der Schweizerischen Post vorgeknöpft. Darin entdeckten sie eine weitere «kritische Sicherheitslücke», wie sie via Twitter am Sonntag bekannt gaben.

Teague, Professorin für Cybersicherheit an der Universität Melbourne, postete zudem den Link zu einem Paper, in dem das Trio die technischen Hintergründe zum Sicherheitsleck erläutert. Ihren Ausführungen zufolge, stiessen sie bei ihren Untersuchungen auf eine Schwäche in der Implementierung des sogenannten Fiat-Shamir-Protokolls. Dies ermögliche es Angreifern, falsche kryptografische Beweise zu erzeugen, die vom System verifiziert werden, obwohl sie vom ursprünglich eingereichten elektronischen Stimmzettel abweichen.

Wie Lewis, Pereira und Teague in ihrem Paper schreiben, gibt es dabei allerdings Einschränkungen: Einerseits sei man mit dem Vorgehen nur in der Lage, eine gültige in eine ungültige Stimme umzuwandeln, die im Endeffekt nicht gezählt werde. Die Experten sind jedoch der Ansicht, dass der Angriff so dennoch eine politische Wirkung entfalten könnte. Angreifer müssten dazu lediglich wissen, welche Stimmen für eine bestimmte Partei abgegeben wurden, der man schaden wolle.

Andererseits muss man laut Lewis, Pereira und Teague jedoch auch wissen, wie eine abgegebene Stimme verschlüsselt wurde, damit der kryptografische Beweis gefälscht werden kann. Möglich sei dies, wenn etwa ein Voting-Client gehackt oder beim Verschlüsselungsverfahren ein schwacher Zufallszahlengenerator eingesetzt werde.

Zweiter «kritischer Fehler»

Gegenüber «20min» sagte ein Sprecher der Post, dass es in der Realität «sehr schwierig» sei, die Schwachstelle auszunutzen. Ein Angreifer müsse dazu erst «zahlreiche Schutzmassnahmen ausser Kraft setzen». Ausserdem brauche man auch die Kontrolle über die gesicherte IT-Infrastruktur der Post und müsse zudem Schadsoftware auf dem Gerät eines Wählers installieren.

Es ist damit das zweite Leck, das die Experten im E-Voting-System des Software-Anbieters Scytl entdeckten. Lewis, Pereira und Teague stiessen zuvor bereits auf die erste Schwachstelle, die sie als «kritisch» bezeichneten. Sie registrierten sich jedoch nicht für den offiziellen Intrusionstest, der am 24. März zu Ende ging, sondern arbeiteten mit dem geleakten Quellcode.