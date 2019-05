Schweizer Security-Barometer: massiver Anstieg bei Banken-Trojanern

Die Bedrohung durch Online-Banken-Trojaner bleibt in der Schweiz akut. Dies zeigt das jüngste Schweizer Security-Barometer von Symantec und PCtipp.

So haben die IT-Security-Experten von Symantec im April 102 Angriffe mit Banking-Trojanern registriert. Das entspricht einer Zunahme von fast 62 Prozent. Gemäss Candid Wüest, Senior Principal Threat Researcher bei Symantec Schweiz, macht nach wie vor der Banken-Trojaner Retefe in der Schweiz per E-Mail die Runde.